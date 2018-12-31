Британия и Франция договорились усилить патрулирование Ла-Манша

Фото: мигранты (wikimedia.org)

Страны пытаются справиться с потоком нелегальных мигрантов

Великобритания и Франция договорились об усилении совместного патрулирования и расширении системы слежения в Ла-Манше, чтобы справиться с потоком нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В ходе телефонного разговора министр внутренних дел Британии Саджид Давид и его французский коллега Кристоф Кастанер в воскресенье вечером договорились о совместном плане действий.

План, в частности, предусматривает пресечение деятельности организованных преступных группировок, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов, а также разъяснительную работу среди самих мигрантов с целью рассказать им о рисках, поджидающих при попытке пересечь Ла-Манш.

Напомним, 30 декабря на юго-востоке Англии, на берегу Ла-Манша у города Кингсдауна, обнаружили шестерых граждан Ирана, прибывших с французской стороны пролива на надувной лодке. С начала прошлого месяца уже более 220 человек пытались попасть в Великобританию из Франции таким образом, чем обеспокоены обе страны.