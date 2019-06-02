Прикордонники затримали 74 нелегалів під час перетину Ла-Маншу

Ілюстративне фото (defense.gouv.fr)

Одному з семи човнів вдалося дістатися британського берега

Прикордонні служби Великої Британії і Франції затримали в суботу, 1 червня, 74 мігрантів, які намагалися нелегально перетнути вночі протоку Ла-Манш в напрямку Сполученого Королівства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Британії.

У міністерстві розповіли, що мігранти переправлялися на восьми невеликих човнах і одному з них вдалося дістатися британського берега і висадити людей на пляжі біля кемпінгу в містечку Вінчелсі в графстві Східний Сассекс.

Два човни затримали у відкритому морі французькі прикордонники, ще п'ять - британські.

"Кількість мігрантів, які перетинають протоку вночі, викликає глибоке занепокоєння. Ті, хто зважилися на цю небезпечну подорож одним із найбільш завантажених судноплавних каналів у світі, піддають свої життя смертельній небезпеці", - заявив голова МВС Великої Британії Саджид Джавід.

Він пообіцяв зробити все, що в його силах, щоб зупинити потік порушників британського морського кордону.

Нагадаємо, в грудні Велика Британія і Франція домовилися про посилення спільного патрулювання і розширення системи стеження в Ла-Манші, щоб впоратися з потоком нелегальних мігрантів.