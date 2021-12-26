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Пограничники выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. По документам был ламинат

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Украина, Воскресенье 26 декабря 2021 14:26
Пограничники выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. По документам был ламинат Фото: пограничники обнаружили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет (dpsu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда совместно с таможенниками выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. Приблизительная сумма - 1,2 млн грн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По данным пресс-службы, товар перевозили поездом, следовавшим в Румынию через железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет". По документам в вагоне должен был перевозиться ламинат.

"Сейчас 60 ящиков табачных изделий разгружено и изъято. Приблизительная сумма "ламинированного" товара составила 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в государственном бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%.

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