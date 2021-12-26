Пограничники выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. По документам был ламинат
Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда совместно с таможенниками выявили 30 тысяч пачек контрабандных сигарет. Приблизительная сумма - 1,2 млн грн
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
По данным пресс-службы, товар перевозили поездом, следовавшим в Румынию через железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет". По документам в вагоне должен был перевозиться ламинат.
"Сейчас 60 ящиков табачных изделий разгружено и изъято. Приблизительная сумма "ламинированного" товара составила 1,2 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, в государственном бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%.