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Прикордонники виявили 30 тисяч пачок контрабандних сигарет. За документами був ламінат

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Україна, Неділя 26 грудня 2021 14:26
Прикордонники виявили 30 тисяч пачок контрабандних сигарет. За документами був ламінат Фото: прикордонники виявили 30 тисяч пачок контрабандних сигарет (dpsu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону спільно з митниками виявили 30 тисяч пачок контрабандних сигарет. Приблизна сума - 1,2 млн грн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За даними прес-служби, товар перевозили поїздом, що прямував до Румунії через залізничний пункт пропуску "Вадул-Сірет". За документами у вагоні мав перевозитись ламінат.

"Наразі 60 ящиків тютюнових виробів розвантажено та вилучено. Приблизна сума "ламінованого" краму склала 1,2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2022 рік передбачено збільшення акцизного податку на сигарети і тютюнові вироби для електричного нагріву. Мінімальне податкове навантаження зросте на 20%.

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