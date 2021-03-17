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Пограничники не впустили в Украину иностранца с поддельным ПЦР-тестом

Автор: РБК-Украина

В Одесской области пограничники задержали двух человек. Их не впустили в Украину из-за поддельных ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Поддельные документы обнаружили в пункте пропуска "Паланка" пограничники Белгород-Днестровского отряда. Гражданин Румынии и украинка пытались въехать в Украину на автомобиле. При прохождении паспортного контроля вместе с документами предоставили и негативные ПЦР-тесты на COVID-19. Однако тесты на коронавирус оказались поддельными.

Мало того, что так называемые тесты были распечатаны на принтере, так еще и на них не было подписи главного врача медицинского учреждения.

В результате оба признались пограничникам, что не сдавали тесты, а просто купили результаты. Пограничники сообщили о произошедшем в полицию.

За подделку документов путешественникам грозит штраф до 1190 гривен или ограничение свободы до 6 месяцев.

Напомним, в Украину пытались въехать две иностранки с поддельными ПЦР-тестами. Инцидент произошел в Черновицкой области.

Ранее мы сообщали, что в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом.

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