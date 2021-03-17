Прикордонники не впустили в Україну іноземця з підробленим ПЛР-тестом

Підроблені документи виявили у пункті пропуску "Паланка" прикордонники Білгород-Дністровського загону. Громадянин Румунії та українка намагалися в'їхати до України на автомобілі. При проходженні паспортного контролю разом з документами надали й негативні ПЛР тести на COVID-19. Проте тести на коронавірус виявилися підробленими.

Мало того, що так звані тести були роздруковані на принтері, так ще й на них не було підпису головного лікаря медичного закладу.

В результаті обидва зізналися прикордонникам, що не здавали тести, а просто купили результати. Прикордонники повідомили про подію в поліцію.

За підробку документів мандрівникам загрожує штраф до 1190 гривень або обмеження волі до 6 місяців.