Пограничники уточнили правила пропуска из ОРДЛО: самоизоляция остается

При въезде на подконтрольную территорию Украины из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей остается в силе правило самоизоляции. Исключением являются лишь абитуриенты, которые въезжают на подконтрольную территорию для сдачи внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщили в оперативно-военном управлении Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отметили пограничники, проезд на подконтрольную территорию Украины через КПВВ разрешен украинцам, а также иностранцам при наличии полиса страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением коронавируса.

"Граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации", - сообщили пограничники.

Для пересечения через КПВВ будут допускаться лишь граждане в масках.

Напомним, в Украине продлили действие адаптивного карантина с 1 по 31 августа.

При этом Украину разделили на четыре карантинные зоны - новые правила вступают в силу с 3 августа.