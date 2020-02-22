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Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с Крымом

Новости » Общество     22.02.2020 - 20:01
Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с Крымом
Фото: пограничники (facebook.com/dpsuKherson)

Безопасность усилена с целью стабилизации обстановки на админгранице с АР Крым и побережье Черного и Азовского морей

Пограничники усилили меры безопасности на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы.

Сообщается, что с целью стабилизации обстановки на административной границе с АР Крым и побережье Черного и Азовского морей, недопущения нарушения пограничного режима, пограничниками проводятся специальные мероприятия по привлечению мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны.

В пограничном отряде сообщили, что в ходе проведения мероприятий основное внимание уделяется осуществлению воздушного поиска нарушителей законодательства Украины, проверке береговой полосы и законности пребывания маломерных плавсредств в море.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о захвате украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.

Позже Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

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