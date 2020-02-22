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Прикордонники посилили заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 20:01
Прикордонники посилили заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом
Фото: прикордонники (facebook.com/dpsuKherson)

Безпека посилена з метою стабілізації обстановки на адмінкордоні з АР Крим та узбережжя Чорного і Азовського морів

Прикордонники посилили заходи безпеки на адміністративному кордоні з окупованих Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

Повідомляється, що з метою стабілізації обстановки на адміністративному кордоні з АР Крим та узбережжя Чорного і Азовського морів, недопущення порушення прикордонного режиму, прикордонниками проводяться спеціальні заходи щодо залучення мобільних підрозділів, прикордонної авіації, кораблів і катерів морської охорони.

У прикордонному загоні повідомили, що в ході проведення заходів основна увага приділяється здійсненню повітряного пошуку порушників законодавства України, перевірці берегової смуги та законності перебування маломірних плавзасобів в море.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про захоплення українських рибалок біля берегів окупованого Криму. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибалок утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 одиниць камбали-калкана.

Пізніше Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох українських рибалок, захоплених російськими прикордонниками в Азовському морі за незаконний вилов риби.

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