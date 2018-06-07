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Интервью

Пограничники Украины и Молдовы разоблачили мошенников, которые подделывали паспорта граждан ЕС

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 09:33
Фото: Госпогранслужба Украины (mvs.gov.ua)
Фото: Госпогранслужба Украины (mvs.gov.ua)

Операция проводилась одновременно в обеих странах

Пограничники Украины и Молдовы в ходе проведения оперативных действий обнаружили и задокументировали противоправную деятельность дельцов, которые осуществляли изготовление и сбыт поддельных паспортов граждан стран Евросоюза на территории Молдовы и Украины. Об этом говорится в сообщении прес-служби Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, операция проводилась одновременно в обеих странах.

Так, в г. Кишинев был задержан организатор незаконного бизнеса и его двух сообщников. Во время обыска изъяты приспособления для изготовления пластиковых поддельных документов. Также задокументировано и прекращено поставку поддельных документов на территорию Украины.

"В международном автомобильном пункте пропуска "Платоновое", в ходе углубленного осмотра одного из рейсовых автобусов, который направлялся из г. Кишинев в Украину, обнаружены и изъяты поддельные паспорта граждан Литвы", - отметили в ГПСУ.

В настоящее время продолжаются мероприятия по документированию противоправной деятельности и определение полного круга причастных лиц.

 

Фото: правоохранители изъяли підролені паспорта и принадлежности для их изготовления

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, помешали незаконному вывозу несовершеннолетнего ребенка.

Пограничники помешали незаконному вывозу ребенка в Венгрию Украина на 39 месте в мире по технологическому развитию, - The Economist
Теги публикации: Государственная пограничная служба, Украина, Молдова, мошенничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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