Пограничники Украины и Молдовы разоблачили мошенников, которые подделывали паспорта граждан ЕС

Операция проводилась одновременно в обеих странах

Пограничники Украины и Молдовы в ходе проведения оперативных действий обнаружили и задокументировали противоправную деятельность дельцов, которые осуществляли изготовление и сбыт поддельных паспортов граждан стран Евросоюза на территории Молдовы и Украины. Об этом говорится в сообщении прес-служби Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, операция проводилась одновременно в обеих странах.

Так, в г. Кишинев был задержан организатор незаконного бизнеса и его двух сообщников. Во время обыска изъяты приспособления для изготовления пластиковых поддельных документов. Также задокументировано и прекращено поставку поддельных документов на территорию Украины.

"В международном автомобильном пункте пропуска "Платоновое", в ходе углубленного осмотра одного из рейсовых автобусов, который направлялся из г. Кишинев в Украину, обнаружены и изъяты поддельные паспорта граждан Литвы", - отметили в ГПСУ.

В настоящее время продолжаются мероприятия по документированию противоправной деятельности и определение полного круга причастных лиц.

Фото: правоохранители изъяли підролені паспорта и принадлежности для их изготовления

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, помешали незаконному вывозу несовершеннолетнего ребенка.