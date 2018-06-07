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Прикордонники України та Молдови викрили шахраїв, які підробляли паспорта громадян ЄС

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 09:33
Фото: Держприкордонслужба України (mvs.gov.ua)
Фото: Держприкордонслужба України (mvs.gov.ua)

Операція проводилась одночасно в обох країнах

Прикордонники України та Молдови в ході проведення оперативних дій виявили та задокументували протиправну діяльність ділків, які здійснювали виготовлення та збут підроблених паспортів громадян країн Євросоюзу на території Молдови та України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, операція проводилась одночасно в обох країнах.

Так, в м. Кишинів було затримано організатора незаконного бізнесу та його двох поплічників. Під час обшуку вилучено приладдя для виготовлення пластикових підроблених документів. Також задокументовано та припинено поставку підроблених документів на територію України.

"В міжнародному автомобільному пункті пропуску "Платонове", в ході поглибленого огляду одного з рейсових автобусів, який прямував з м. Кишинів в Україну, виявлено та вилучено підроблені паспорти громадян Литви", - зазначили в ДПСУ.

На даний час тривають заходи з документування протиправної діяльності та визначення повного кола причетних осіб.

 

Фото: правоохоронці вилучили підролені паспорти та приладдя для їх виготовлення 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, завадили незаконному вивезенню неповнолітньої дитини.

Прикордонники завадили незаконному вивезенню дитини до Угорщини Україна на 39 місці у світі за технологічним розвитком, - The Economist
Теги публікації: Государственная пограничная служба, Україна, Молдова, мошенничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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