Прикордонники України та Молдови викрили шахраїв, які підробляли паспорта громадян ЄС

Операція проводилась одночасно в обох країнах

Прикордонники України та Молдови в ході проведення оперативних дій виявили та задокументували протиправну діяльність ділків, які здійснювали виготовлення та збут підроблених паспортів громадян країн Євросоюзу на території Молдови та України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, операція проводилась одночасно в обох країнах.

Так, в м. Кишинів було затримано організатора незаконного бізнесу та його двох поплічників. Під час обшуку вилучено приладдя для виготовлення пластикових підроблених документів. Також задокументовано та припинено поставку підроблених документів на територію України.

"В міжнародному автомобільному пункті пропуску "Платонове", в ході поглибленого огляду одного з рейсових автобусів, який прямував з м. Кишинів в Україну, виявлено та вилучено підроблені паспорти громадян Литви", - зазначили в ДПСУ.

На даний час тривають заходи з документування протиправної діяльності та визначення повного кола причетних осіб.

Фото: правоохоронці вилучили підролені паспорти та приладдя для їх виготовлення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною, завадили незаконному вивезенню неповнолітньої дитини.