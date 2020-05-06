Пограничники из состава ООС провели боевые учения в Азовском море

Украинские морские пограничники из состава операции Объединенных сил провели в Азовском море боевые учения совместно с катерами Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Отмечается, что корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны, во главе с КрМО "Донбасс", совместно с катерами ВМС Украины отработали совместное маневрирование и изолирование заданного района.

Также украинские пограничники провели целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины и отработали огневую поддержку береговых подразделений.

Кроме того, пограничники провели тренировки по борьбе за живучесть и спасению упавшего за борт человека с оказанием первичной медицинской помощи. Все упражнения учений проходили без отрыва от пограничной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" провел боевые стрельбы в Черном море. Впервые за последние годы флагман провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16. Во время стрельб "Гетман Сагайдачный" обнаружил корабли Черноморского флота РФ и российский танкер.

Кроме того, недавно в Черниговской области прошли испытания модернизированного опытного образца танка Т-72. После обработки полученных результатов испытания танка продолжатся.