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Пограничники РФ возобновили строительство ограждений вдоль линии оккупации Грузии

Новости » Политика    09.11.2018 - 20:52
Фото: адмінкордон Грузии из оккупированной Россией Абхазией (voanews.com)
Фото: адмінкордон Грузии из оккупированной Россией Абхазией (voanews.com)

Соединенные Штаты призвали Россию прекратить оккупацию Грузии

Российские пограничники возобновили строительство искусственных заграждений в селе Атоци в оккупированном регионе Грузии Южная Осетия. Соединенные Штаты осудили эти действия, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, США закликаюь Российскую Федерацию прекратить оккупацию этнических грузинских регионов - Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее заявление 9 ноября обнародовало посольтство США в Грузии.

"Установка ограждений лишает средств к существованию и ограничивает свободное передвижение людей по обе стороны административной линии разграничения. Россия должна прекратить оккупацию регионов Грузии", - говорится в заявлении.

Россия в свою очередь заявила, что Южная Осетия как "независимое государство" предпринимает меры по "обустройству своей государственной границы".

По последним данным Министерства иностранных дел Грузии, Россия также продолжает дестабилизацию ситуации в Цхинвальском регионе. В частности, речь идет об ограничении свободного передвижения людей, проживающих в оккупационной зоне, и изоляцию от остальной территории Грузии пострадавшего от конфликта населения.

Напомним, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в августе 2018 года в очередной раз заявила, что военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства.

Отметим, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии - и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Мировые державы, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии - рассматривают эти регионы как оккупированные Россией территории Грузии.

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