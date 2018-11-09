Прикордонники РФ відновили будівництво огороджень уздовж лінії окупації Грузії

Фото: адмінкордон Грузії з окупованою Росією Абхазією (voanews.com)

Сполучені Штати закликали Росію припинити окупацію Грузії

Російські прикордонники відновили будівництво штучних загороджень в селі Атоці в окупованому регіоні Грузії Південна Осетія. Сполучені Штати засудили це, передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, США закликаюь Російську Федерацію припинити окупацію етнічних грузинських регіонів - Південної Осетії та Абхазії. Відповідну заяву 9 листопада оприлюднило посольтство США в Грузії.

"Встановлення огорож позбавляє засобів до існування і обмежує вільне пересування людей по обидві сторони адміністративної лінії розмежування. Росія повинна припинити окупацію регіонів Грузії", - йдеться у заяві.

Росія у свою чергу заявила, що Південна Осетія як "незалежна держава" вживає заходів з "облаштування свого державного кордону".

За останніми даними Міністерства закордонних справ Грузії, Росія продовжує також дестабілізацію ситуації у Цхінвальському регіоні. Зокрема, йдеться про обмеження вільного пересування людей, які мешкають в окупаційній зоні, та ізоляцію від решти Грузії потерпілого від конфлікту населення.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні у серпні 2018 року вкотре заявила, що військова присутність Росії у Абхазії і Південній Осетії продовжує порушувати міжнародне право і зобов'язання.

Зазначимо, внаслідок російсько-грузинської війни, Росія в 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів - Абхазії і Південної Осетії - та перекинула додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях. Світові держави, окрім Венесуели, Нікарагуа, Науру і Сирії - розглядають ці регіони, як окуповані Росією території Грузії