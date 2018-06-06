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Пограничники РФ под Бердянском задерживали суда из Турции и Украины

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 08:27
Фото: в Азовском море задерживали судно SELECTA (fleetmon.com)
Фото: в Азовском море задерживали судно SELECTA (fleetmon.com)

Украинское судно SELECTA задерживали примерно на пять часов

Российские пограничники в Азовском море в 13 милях к югу от Бердянской косы в ночь на 6 июня задерживали суда из Турции и Украины. Об этом в Facebook сообщил главный редактор blackseanews Андрей Клименко.

По словам Клименко, ночью был задержан турецкий сухогруз EREN C на маршруте из Бердянска в Алиага (Турция), продолжительность задержки составила три часа. Кроме того, украинское судно SELECTA было задержано в том же районе, когда следовало по маршруту из Мариуполя в Маргера (Италия), продолжительность задержки составила примерно пять часов.

 

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Опубліковано Andrii Klymenko 5 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что часть районов Азовского моря закроют до осени из-за военных учений. Будут закрыты районы на восток от Мариуполя, возле Широкино, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Бердянск, судно, Азовское море  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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