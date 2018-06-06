Прикордонники РФ під Бердянськом затримували судна з Туреччини та України

Українське судно SELECTA затримували приблизно на п'ять годин

Російські прикордонники в Азовському морі в 13 милях на південь від Бердянської коси в ніч на 6 червня затримували судна з Туреччини та України. Про це у Facebook повідомив головний редактор blackseanews Андрій Клименко.

За словами Клименка, вночі був затриманий турецький суховантаж EREN C на маршруті з Бердянська до Аліага (Туреччина), тривалість затримки склала три години. Крім того, українське судно SELECTA було затримано в тому ж районі, коли прямувало за маршрутом з Маріуполя до Маргера (Італія), тривалість затримки склала приблизно п'ять годин.

Щодо кризи в Азовському морі (32) - нічне піратство ФСБ РФ продовжується поблизу Бердянська. В одному і тому ж районі.... Опубліковано Andrii Klymenko 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частину районів Азовського моря закриють до осені через військові навчань. Будуть закриті райони на схід від Маріуполя, біля Широкиного, в районі Мелекіно та Білосарайської коси, а також на схід від Бердянська.