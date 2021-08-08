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Пограничники разоблачили склад с табачными изделиями на Буковине

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Буковина, Воскресенье 08 августа 2021 05:23
Пограничники разоблачили склад с табачными изделиями на Буковине Фото: пограничники разоблачили склад с табачными изделиями на Буковине (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Пограничники разоблачили склад с табачными изделиями на Буковине. Сигареты скорее всего подготовили для перемещения в Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Да, вчера на Буковине в ходе совместных мероприятий, проведенных военнослужащими Черновицкого отряда, внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, сотрудниками Нацполиции и Вижницкой окружной прокуратуры разоблачили партию сигарет, которую правонарушители, скорее всего, подготовили для перемещения в Румынию", - говорится в сообщении.

По решению Шевченковского суда г. Черновцы, у фигурантов дела, в н.п. Долишний Шепот Вижницкого района, проведен обыск частного дома, в ходе которого обнаружено и изъято 30 ящиков (15 000 пачек) сигарет и 2 радиостанции.

Следственные действия продолжаются, по их завершению сигареты будут изъяты и переданы соответствующим органам, а фигуранты дела будут привлечены к ответственности.

Напомним, что ГФС провела обыски на предприятии United Tobacco, которое обвиняют в контрафакте сигарет.

Также, эксперт сообщила, что в Желтых Водах производят 70% всего табачного контрафакта Украины.

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