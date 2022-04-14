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Пограничники рассказали о ситуации с очередями на выездах из Украины

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Четверг 14 апреля 2022 07:42
Пограничники рассказали о ситуации с очередями на выездах из Украины Фото: контроль на границе (twitter.com/mtot.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Пограничники сообщили о ситуации перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезде из Украины по состоянию на 06:00 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины - Западная граница.

Выезд в Польшу

Самые большие очереди на выезд из Украины наблюдаются в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей. Там собралось 20 легковых авто и 7 автобусов. В пункте "Шегини" в очереди стоят 9 автобусов. В "Рава-Русской" выезда ожидают 10 автобусов.

В других пунктах пропуска на границе с Польшей, включая "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Грушев" и "Смольница", очередей нет.

Выезд в Венгрию

В пункте пропуска "Тиса" выезда ожидают 14 автобусов. В пунктах "Звонковое", "Косино", "Лужанка" и "Вилок" очередей нет.

По данным пограничников, очереди отсутствуют на пунктах пропусков на выездах в:

  • Словацкую Республику
  • Румынию
  • Республику Молдова.

Напомним, в Совете ЕС одобрили обмен гривен на евро для беженцев по официальному курсу.

Мы также писали о том, что британцы жалуются на задержки в выдаче виз нашим беженцам.

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