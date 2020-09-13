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Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Киев, Воскресенье 13 сентября 2020 10:49
Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью
Фото: украинские пограничники (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на 13 сентября ситуация на границе с Беларусью контролируемая и стабильная. Украинские пограничники имеют достаточно ресурсов для обеспечения охраны государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

К охране украинско-белорусской границы привлечены дополнительные ресурсы, в том числе подразделения "Дозора" и кинологи. Силы пограничной авиации постоянно осуществляют воздушный мониторинг границы с помощью беспилотников.

"Мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц", - рассказали в службе.

Кроме того, государственную границу непрерывно патрулируют наряды со служебными собаками, а также пограничники ведут наблюдение из технических постов.

Напомним, с августа ситуация в Беларуси является нестабильной. В стране продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации выборов президента. В связи с этим, украинские власти решили усилить безопасность на государственной границе с Беларусью.

Отметим, на этой неделе на границе с Беларусью к украинским пограничникам обратилась белорусская семья с просьбой предоставить защиту из-за давления правоохранительных органов.

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