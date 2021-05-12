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Пограничники прогнозируют увеличение потока украинцев за границу на 30%

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Украина, Среда 12 мая 2021 16:55
Пограничники прогнозируют увеличение потока украинцев за границу на 30% Фото: пограничники прогнозируют увеличение потока украинцев за границу (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Государственная пограничная служба украины (ГПСУ) прогнозирует, что с середины мая вырастет пассажиропоток и выезд украинцев на отдых, преимущественно через пункты пропуска воздушного сообщения. Рост ожидается на уровне 30%.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время селекторного совещания по вопросам усиления мер безопасности в связи с началом курортного сезона, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Сейчас осуществляется около 250 авиарейсов в сутки, прогнозируется увеличение на 30%", - отметил Сергей Дейнеко.

Напомним, 9 мая на западной границе Украины наблюдались большие очереди на выезд. На некоторых пунктах пропуска застряли более сотни автомобилей. Спикер Луцкого пограничного отряда ГПСУ Маргарита Вершинина, комментируя очереди на пункте пропуска "Ягодин", спрогнозировала, что такие очереди могут длиться еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что Италия снимает карантинные ограничения для путешественников из некоторых стран. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что власти готовы ослабить ограничения для стран с высоким уровнем вакцинации.

Также Великобритания обновила список "зеленых" стран, жители которых смогут посещать страну без карантина.

Однако в обоих случаях отмена ограничений пока не касается украинцев.

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