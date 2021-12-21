Пограничники продолжают укреплять границу с Россией несмотря на морозы: видео

"Несмотря на то, что обычно сезон инженерного обустройства границы продолжается до наступления зимы, в этом году активные меры по укреплению госграницы на опасных направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание", - отметили в Госпогранслужбе.

В пресс-центре подчеркнули, что особое внимание уделяется границе со страной-агрессором - Россией. На участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство противотранспортного рва.

В работах задействована комплексная механизированная инженерная группа. Она с помощью спецтехники прокапывает ров и насыпает вал, создавая дополнительное препятствие.

Фото: пограничники укрепляют границу с Россией несмотря на морозы (dpsu.gov.ua)