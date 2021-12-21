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Прикордонники продовжують зміцнювати кордон з Росією незважаючи на морози: відео

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прикордонники продовжують роботи по зміцненню кордону з Росією незважаючи на закінчення сезону проведення інженерних робіт і морози. У ДПСУ опублікували відео, як проходить облаштування протитранспортного рову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України (ГВСУ).

"Незважаючи на те, що зазвичай сезон інженерного облаштування кордону триває до настання зими, в цьому році активні заходи з зміцнення держкордону на небезпечних напрямках тривають, незважаючи на сніг і похолодання", - зазначили в Держприкордонслужбі.

У пресцентрі підкреслили, що особлива увага приділяється кордону з країною-агресором - Росією. На ділянці Сумського прикордонного загону триває облаштування протитранспортного рову.

У роботах залучена комплексна механізована Інженерна група. Вона за допомогою спецтехніки прокопує рів і насипає вал, створюючи додаткову перешкоду.

Фото: прикордонники зміцнюють кордон з Росією незважаючи на морози (dpsu.gov.ua)

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