Прикордонники продовжують зміцнювати кордон з Росією незважаючи на морози: відео

"Незважаючи на те, що зазвичай сезон інженерного облаштування кордону триває до настання зими, в цьому році активні заходи з зміцнення держкордону на небезпечних напрямках тривають, незважаючи на сніг і похолодання", - зазначили в Держприкордонслужбі.

У пресцентрі підкреслили, що особлива увага приділяється кордону з країною-агресором - Росією. На ділянці Сумського прикордонного загону триває облаштування протитранспортного рову.

У роботах залучена комплексна механізована Інженерна група. Вона за допомогою спецтехніки прокопує рів і насипає вал, створюючи додаткову перешкоду.

Фото: прикордонники зміцнюють кордон з Росією незважаючи на морози (dpsu.gov.ua)