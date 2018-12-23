Прикордонники попередили про затори на кордоні з Польщею та Угорщиною

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Черги утворюються лише на в'їзд в Україну

На ділянці українського кордону з Польщею та Угорщиною утворилися затори на в'їзд в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, наразі на українсько-польському кордоні на в'їзд до України у пункті пропуску (ПП) "Ягодин" очікують 700 легкових та 400 вантажівок; на ПП "Краківець" - 800 легкових, 330 вантажних, 27 автобусів; "Устилуг" - 150 легкових автомобілів; "Угринів" - 200 легковиків; "Рава-Руська" - 150 легкових та 160 вантажних автомобілів; "Грушів" - 200 легкових; "Шегині" - 230 легкових, 150 вантажних, 15 автобусів; "Смільниця" - 220 легкових авто.

На кордоні з Угорщиною на в'їзд в Україну на пункті пропуску "Тиса" чекають 150 легкових автомобілів, та на ПП "Вилок" - 50 автомобілів.

"На виїзд з України забезпечено безперебійний пропуск осіб та транспортних засобів, черг на кордоні немає", - додали у відомстві.

Зазначається, що найбільша кількість транспортних засобів очікувала на оформлення перед пунктами пропуску "Краковець-Корчова", "Шегині-Медика" та "Грушів-Будомєж".

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, Державна прикордонна служба попереджала про можливі ускладнення в'їзду в Україну на західній ділянці державного кордону.