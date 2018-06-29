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Прикордонники попередили контрабанду тютюнових виробів до Угорщини

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 12:21
Фото: контрабанда (dpsu.gov.ua)
Фото: контрабанда (dpsu.gov.ua)

Наразі проводяться заходи для встановленню причетних до контрабанди осіб

Прикордонники Мукачівського загону затримали зловмисника, який намагався незаконно переправити до Угорщини тютюнові вироби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Зловмисники намагались переправити до сусідньої Угорщини 24 ящики тютюнових виробів річкою Тиса. Під час патрулювання прикордонний наряд помітив групу осіб, які вивантажували з автомобіля "УАЗ" пакунки обгорнуті у чорний поліетилен", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: прикордонники попередили контрабанду тютюнових виробів до Угорщини (dpsu.gov.ua)

Зазначається, що зловмисники намагалися втекти, втім, неподалік від кордону одного із втікачів затримали. В ході розшукових заходів прикордонники окрім транспортного засобу з сигаретами виявили також й гумовий човен з електродвигуном та пристрій для подолання контрольно-слідової смуги.

Наразі проводяться заходи для встановленню причетних до контрабанди осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українській митниці виявлено 10 схем організації контрабанди.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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