Наразі проводяться заходи для встановленню причетних до контрабанди осіб

Прикордонники Мукачівського загону затримали зловмисника, який намагався незаконно переправити до Угорщини тютюнові вироби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Зловмисники намагались переправити до сусідньої Угорщини 24 ящики тютюнових виробів річкою Тиса. Під час патрулювання прикордонний наряд помітив групу осіб, які вивантажували з автомобіля "УАЗ" пакунки обгорнуті у чорний поліетилен", - йдеться у повідомленні.

Фото: прикордонники попередили контрабанду тютюнових виробів до Угорщини (dpsu.gov.ua)

Зазначається, що зловмисники намагалися втекти, втім, неподалік від кордону одного із втікачів затримали. В ході розшукових заходів прикордонники окрім транспортного засобу з сигаретами виявили також й гумовий човен з електродвигуном та пристрій для подолання контрольно-слідової смуги.

Наразі проводяться заходи для встановленню причетних до контрабанди осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українській митниці виявлено 10 схем організації контрабанди.