Пограничники пояснили условия пропуска через границу в Румынию

Государственная пограничная служба Украины назвала категории лиц, кому разрешен въезд на территорию Румынии после открытия границ. Определенный круг лиц может въехать без обязательного прохождения двухнедельного карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По информации румынской стороны, на территорию страны разрешен въезд:

гражданам Румынии и членам их семей;

члены семей граждан других стран Европейского союза или Швейцарии, с постоянным местом жительства в Румынии;

лица, имеющие долгосрочную визу, разрешение на пребывание в других странах ЕС;

лица с рабочей визой в области медицины, науки, перевозок;

дипломатические работники;

лица, путешествующие транзитом, и лица, нуждающиеся в консульской защите;

пассажиры, путешествующие в соответствии со специальным приказом или мандатом;

лица, нуждающиеся в международной защите, или по другим гуманитарным причинам.

Не применяются карантинные меры к:

водителям грузовиков, с максимальной способностью более 2,4 т;

перевозчикам с более чем 9 местами для сидения, включая место водителя;

водителям, следующие с профессиональной целью транзитом в другую страну ЕС или обратно;

членам Европарламента, парламентарии и персонал службы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности;

пилотам воздушных судов и соответствующий персонал;

механикам поезда и работникам железной дороги;

персоналу румынской навигационной службы, морского и речного судоходства;

трансграничным работникам, которые въезжают из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины или Молдовы;

работникам экономических операторов Румынии, работающие за пределами страны;

представителям иностранных компаний, которые имеют филиалы/представительства в Румынии;

лицам, въезжающие в Румынию, с целью предоставления услуг в сфере обслуживания медицинского оснащения и медицинской техники, научной и экономической отраслей, а также в сфере обороны;

членам дипломатических миссий, консульских учреждений и других дипломатических представительств, аккредитованных в Бухаресте;

работникам Службы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности, возвращаются в Румынию, после выполнения задач за пределами национальной территории;

студентам румынских университетов для сдачи итоговых экзаменов.

При этом все граждане не должны иметь видимых симптомов заболевания.

Напомним, с 29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска со странами ЕС и Молдовой.

Также сообщалось, что пограничники разъяснили, кому разрешен въезд на территорию Польши.