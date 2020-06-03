Пограничники пояснили условия пропуска через границу в Румынию

Фото: контроль на границе (dpsu.gov.ua)

Определенные категории лиц могут въехать в Румынию без обязательного прохождения двухнедельного карантина

Государственная пограничная служба Украины назвала категории лиц, кому разрешен въезд на территорию Румынии после открытия границ. Определенный круг лиц может въехать без обязательного прохождения двухнедельного карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По информации румынской стороны, на территорию страны разрешен въезд:

гражданам Румынии и членам их семей;

члены семей граждан других стран Европейского союза или Швейцарии, с постоянным местом жительства в Румынии;

лица, имеющие долгосрочную визу, разрешение на пребывание в других странах ЕС;

лица с рабочей визой в области медицины, науки, перевозок;

дипломатические работники;

лица, путешествующие транзитом, и лица, нуждающиеся в консульской защите;

пассажиры, путешествующие в соответствии со специальным приказом или мандатом;

лица, нуждающиеся в международной защите, или по другим гуманитарным причинам.

Не применяются карантинные меры к:

водителям грузовиков, с максимальной способностью более 2,4 т;

перевозчикам с более чем 9 местами для сидения, включая место водителя;

водителям, следующие с профессиональной целью транзитом в другую страну ЕС или обратно;

членам Европарламента, парламентарии и персонал службы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности;

пилотам воздушных судов и соответствующий персонал;

механикам поезда и работникам железной дороги;

персоналу румынской навигационной службы, морского и речного судоходства;

трансграничным работникам, которые въезжают из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины или Молдовы;

работникам экономических операторов Румынии, работающие за пределами страны;

представителям иностранных компаний, которые имеют филиалы/представительства в Румынии;

лицам, въезжающие в Румынию, с целью предоставления услуг в сфере обслуживания медицинского оснащения и медицинской техники, научной и экономической отраслей, а также в сфере обороны;

членам дипломатических миссий, консульских учреждений и других дипломатических представительств, аккредитованных в Бухаресте;

работникам Службы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности, возвращаются в Румынию, после выполнения задач за пределами национальной территории;

студентам румынских университетов для сдачи итоговых экзаменов.

При этом все граждане не должны иметь видимых симптомов заболевания.

Напомним, с 29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска со странами ЕС и Молдовой.

Также сообщалось, что пограничники разъяснили, кому разрешен въезд на территорию Польши.

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Автор: Игорь Литвиненко