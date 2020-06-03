Прикордонники пояснили умови пропуску через кордон до Румунії

Фото: контроль на кордоні (dpsu.gov.ua)

Певні категорії осіб можуть в'їхати в Румунію без обов'язкового проходження двотижневого карантину

Державна прикордонна служба України назвала категорії осіб, кому дозволено в'їзд на територію Румунії після відкриття кордонів. Певне коло осіб може в'їхати без обов'язкового проходження двотижневого карантину.

Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

За інформацією румунської сторони, на територію країни дозволено в'їзд:

громадянам Румунії та членам їх сімей;

члени сімей громадян інших країн Європейського союзу або Швейцарії з постійним місцем проживання в Румунії;

особи, які мають довгострокову візу, дозвіл на перебування в інших країнах ЄС;

особи з робочою візою в області медицини, науки, перевезень;

дипломатичні працівники;

особи, які подорожують транзитом, та особи, які потребують консульської захисту;

пасажири, які подорожують у відповідності зі спеціальним наказом або мандатом;

особи, які потребують міжнародного захисту, або з інших гуманітарних причин

Не застосовуються карантинні заходи до:

водіїв вантажівок, з максимальною здатністю понад 2,4 т;

перевізників з більш ніж 9 місць для сидіння, включаючи місце водія;

водіїв, що прямують з професійною метою транзитом в іншу країну ЄС чи назад;

членів Європарламенту, парламентарії та персонал служби національної оборони, громадського порядку і національної безпеки;

пілотів повітряних суден і відповідний персонал;

механіків поїзда та працівників залізниці;

персоналу румунської навігаційної служби, морського і річкового судноплавства;

транскордонних працівників, які в'їжджають з Угорщини, Болгарії, Сербії, України чи Молдови;

працівників економічних операторів Румунії, які працюють за межами країни;

представників іноземних компаній, які мають філії/представництва в Румунії;

осіб, які в'їжджають в Румунії, з метою надання послуг у сфері обслуговування медичного обладнання та медичної техніки, наукової та економічної галузей, а також у сфері оборони;

членів дипломатичних місій, консульських установ та інших дипломатичних представництв, акредитованих в Бухаресті;

працівників Служби національної оборони, громадського порядку і національної безпеки, що повертаються до Румунії, після виконання завдань за межами національної території;

студентів румунських університетів для здачі підсумкових іспитів

При цьому громадяни не повинні мати видимих симптомів захворювання.

Нагадаємо, з 29 травня Україна відкрила 66 пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдовою.

Також повідомлялося, що прикордонники пояснили, кому дозволено в'їзд на територію Польщі.

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Автор: Игорь Литвиненко