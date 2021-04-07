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Пограничники с помощью авиации усилили патруль госграниц в Одесской области

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 20:58
Пограничники с помощью авиации усилили патруль госграниц в Одесской области Фото: пограничники усиливают патрулирование в Одесской области dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Пограничники Белгород-Днестровского отряда Одесской области получили усиление авиационной техникой. Они будут следить за ситуацией на границе в течение апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Патрулирование будут осуществлять вместе с представителями Одесской авиационной эскадрильи, с применением разнородных сил и средств.

"Такое взаимодействие дает возможность реализации оперативной информации о подготовке к преступным действиям и своевременному реагированию на изменения в обстановке", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что ситуация на участке украинско-молдовской границы остается контролируемой и стабильной.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины под предлогом проведения учений, в том числе и на территории оккупированного Крыма.

РБК-Украина писало, что в Кремле заявили, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.

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