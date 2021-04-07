Прикордонники за допомогою авіації посилили патруль держкордонів у Одеській області

Прикордонники Білгород-Дністровського загону Одеської області отримали посилення авіаційною технікою. Вони будуть слідкувати за ситуацією на кордоні протягом квітня.

Патрулювання будуть здійснювати разом з представниками Одеської авіаційної ескадрильї, із застосуванням різнорідних сил та засобів.

"Така взаємодія дає можливість реалізації оперативної інформації про підготовку до злочинних дій та своєчасного реагування на зміни в обстановці", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що ситуація на ділянці українсько-молдовського кордону залишається контрольованою та стабільною.