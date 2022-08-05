Пограничники помешали нелегальной переправке моряков-уклонистов в Европу

Пограничники разоблачили схему переправки моряков через государственную границу. Ее организовал руководитель судоремонтной компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Руководитель судоремонтной компании подбирал квалифицированных моряков или специалистов по ремонту морских судов.
Моряки следовали вне пунктов пропуска в Приднестровье, где их встречали местные правоохранители и ставили отметки о пересечении государственной границы "задним числом".
Конечной точкой путешествия становилась одна из стран ЕС, куда уклонисты уже добирались автобусом.
В качестве вознаграждения дельцы получали 3000 долларов за каждого человека.
Напомним, гражданин Румынии организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев.
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