UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники помешали нелегальной переправке моряков-уклонистов в Европу

Фото: незаконное пересечение границы моряков разоблачили пограничники (facebook.com/dpsu)
Автор: Евгений Прокопенко

Пограничники разоблачили схему переправки моряков через государственную границу. Ее организовал руководитель судоремонтной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Руководитель судоремонтной компании подбирал квалифицированных моряков или специалистов по ремонту морских судов.

Моряки следовали вне пунктов пропуска в Приднестровье, где их встречали местные правоохранители и ставили отметки о пересечении государственной границы "задним числом".

Конечной точкой путешествия становилась одна из стран ЕС, куда уклонисты уже добирались автобусом.

В качестве вознаграждения дельцы получали 3000 долларов за каждого человека.

Напомним, гражданин Румынии организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба