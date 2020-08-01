Пограничники получили новые винтовки вместо советских АК

Фото: испытание новых винтовок (dpsu.gov.ua)

Новые штурмовые винтовки получил отряд спецназовцев

Пограничный отряд оперативного реагирования "Дозор" получил на вооружение новые штурмовые винтовки UAR-15 вместо советских автоматов Калашникова. Новые винтовки должны полностью вытеснить АК из вооружения украинских пограничников.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как рассказали в ГПСУ, штурмовые винтовки UAR-15 имеют патрон 5,56 × 45 мм, являющийся наиболее распространенным калибром оружия в странах НАТО.

Отмечается, что винтовку UAR-15 производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Ствол и ударно-спусковой механизм производит компания Daniel Defense в США.

"Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа "Пикатини" для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - добавили в ГПСУ.

Напомним, недавно новые штурмовые винтовки получил отряд специального назначения Национальной гвардии Украины.

Кроме того, вооружение Вооруженных сил Украины пополнилось двумя обновленными отечественными танками БМ "Булат"; боевая машина является глубокой модернизацией танка Т-64Б.