ВСУ получили два обновленных танка "Булат"

Фото: танк (ukroboronprom.сom.ua)

Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию

Харьковский завод имени Малышева передал для Вооруженных сил Украины два отремонтированных и модернизированных танка БМ "Булат". Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием.

Об этом сообщил "Укроборонпром".

Кроме того, современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток.

"Булат" - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация танка Т-64Б.

Напомним, в Кабмине говорят, что прекращение огня на Донбассе необходимо для начала национального диалога о будущем региона, однако для этого нужно, чтобы украинская сторона больше не несла потерь на фронте.

Отметим, у президента Владимира Зеленского объяснили, почему боевики продолжают обстрелы во время перемирия.

РБК-Украина писало, что боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов, несмотря на перемирие на Донбассе.