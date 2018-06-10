Пограничники подтвердили нарушение границы Венгрии самолетом с территории Украины

ВероятноЮ это был самолет или дельтаплан контрабандистов

Пограничники проводят оперативные мероприятия по установлению самолета, который пересек границу с Венгрией. Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.

"Ночью с 9 на 10 июня венгерские пограничники наблюдали летающий объект на радарах. Это была малая летающая цель. Возможно, это был самолет, а возможно - дельтаплан. Сказать трудно", - заявил Слободян.

По его словам, из-за нарушения границы украинским самолетом в Венгрии действительно объявили военную тревогу и привели самолеты в повышенную боевую готовность.

"Они привели самолеты в повышенную боевую готовность, но в небо самолеты не поднимали. ...Не мы объявляли тревогу, думаю что ее уже отменили", - добавил Слободян.

Спикер отметил, что по факту пересечения венгерской границы с территории Украины не было возбуждено уголовное производство.

"Поэтому сейчас венгерские и украинские пограничники проводятся оперативные мероприятия, поисковые действия. Правоохранители пытаются установить, что это был за летательный аппарат и с какой целью нарушена граница. Уголовное производство не возбуждено, так как нет подтвержденного факта, нет задержанного летательного аппарата", - добавил Слободян.

По словам представителя ГПСУ, вероятно, это был самолет или дельтаплан контрабандистов.

"Мы подтверждаем, что контрабандисты в последнее время усилили использования малой авиации из-за того, что мы усилили охрану госграницы. Такие факты действительно имеют место", - подчеркнул Слободян.

Напомним, ранее сообщалось, что небольшой самолет с Украины сегодня ночью, 10 июня, нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность.