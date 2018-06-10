Прикордонники підтвердили порушення кордону Угорщини літаком з території України

Ймовірно, це був літак або дельтаплан контрабандистів

Прикордонники проводять оперативні заходи з встановлення літака, який перетнув кордон з Угорщиною. Про це РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян.

"Вночі з 9 на 10 червня угорські прикордонники спостерігали літальний об’єкт на радарах. Це була мала літальна ціль. Можливо, це був літак, а можливо - дельтаплан. Сказати важко", - заявив Слободян.

За його словами, через порушення кордону українським літаком в Угорщині дійсно оголосили військову тривогу та привели літаки у підвищену бойову готовність.

"Вони привели літаки у підвищену бойову готовність, але в небо літаки не підіймали. ...Не ми оголошували тривогу, думаю що її вже відмінено", - додав Слободян.

Речник зазначив, що за фактом перетину угорського кордону з території України не було порушено кримінальне провадження.

"Тому зараз угорські та українські прикордонники проводяться оперативні заходи, пошукові дії. Правоохоронці намагаються встановити, що це був за літальний апарат і з якою метою порушено кордон. Кримінальне провадження не порушено, бо немає підтвердженого факту, немає затриманого літального апарату", - додав Слободян.

За словами речника ДПСУ, ймовірно, це був літак або дельтаплан контрабандистів.

"Ми підтверджуємо, що контрабандисти останнім часом посилили використання малої авіації через те, що ми посилили охорону держкордону. Такі факти дійсно мають місце", - наголосив Слободян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невеликий літак з України сьогодні вночі, 10 червня, нелегально перетнув повітряний простір Угорщини, змусивши привести угорські повітряні сили в бойову готовність.