Пограничники перешли на усиленный режим накануне Дня Независимости

Государственная пограничная служба Украины переходит на усиленный режим несения службы в преддверии празднования Дня Независимости. Усиленный режим будет действовать в период с 22 по 25 августа.

Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы.

Как пояснили пограничники, усиленный режим необходим для обеспечения высокого уровня пограничной безопасности, уменьшения угроз военного и террористического характера.

"Для усиления безопасности и обеспечения правопорядка как в пунктах пропуска, так и вне их ГПСУ провела совместно с взаимодействующими органами и структурами комплекс дополнительных мероприятий для обеспечения постоянной готовности резервов", - добавили в ведомстве.

Кроме того, на пунктах пропуска и КПВВ увеличат количество дополнительных нарядов для проведения усиленной проверки лиц, которые направляются как в Украину, так и из ее территории.

Напомним, с 1 сентября изменяются правила пересечения границы с Беларусью; от украинцев будут требовать наличие биометрического заграничного паспорта.