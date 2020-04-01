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Прикордонники очікують поверенення до 200 тис. українців перед Великоднем

Новини » Суспільство     01.04.2020 - 06:50
Прикордонники очікують поверенення до 200 тис. українців перед Великоднем
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Уже до України від 16 березня повернулися 160 тисяч громадян

Перед Великоднем прикордонники очікують повернення до України близько 200 тисяч громадян з-за кордону. Як передає РБК-Україна, про це сказав голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі 1+1.

Так, починаючи від 16 березня всіма можливими напрямками - авіасполученням, залізничними шляхами, автомобілем або пішки - повернулися вже 160 тисяч українців.

"Мають намір повернутися на територію України близько 17 тисяч громадян. Напередодні великодніх свят може повернутися близько 200 тисяч громадян", - сказав Дейнеко.

Лише за минулу добу кордон перетнули 10 тисяч громадян. А найактивнішим днем стало 27 березня - коли на кордоні з Польщею утворилися величезні черги.

"Тоді кордон перетнули 22 тисячі осіб, в той час як звичайний показник був 3,8 тисячі на добу", - зазначив глава ДПСУ, додавши, що прикордонники ведуть облік громадян, які повертаються з-за рубежів.

"Протягом останніх трьох діб було складено адміністративні протоколи на сімох осіб, які порушили правила самоізоляції", - сказав Дейнеко.

Нагадаємо, зранку 31 березня в Держприкордонслужбі повідомляли, що за добу через пандемію коронавірусу до України повернулися ще майже 5 тис. громадян.

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