Пограничники ожидают прибытия более 20 тысяч хасидов в Украину

Украинские пограничники ожидают прибытия более 20 тысяч хасидов в начале сентября. Они прибудут в страну для празднования Рош га-Шана (иудейского нового года).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центра ГПСУ.

Отмечено, что военнослужащие детально изучали паспорта гражданина Израиля во избежание возможных подделок во время пропускных операций.

Между тем, для быстрого обеспечения пропускных операций, будет привлечен дополнительный персонал пограничников.

По информации ведомства, наибольшее количество паломников-хасидов будет следовать через пункты пропуска "Борисполь" и "Жуляны".

Напомним, для обеспечения безопасности граждан в Умани привлечено более полусотни полицейских, которые будут патрулировать в городе во время празднования Рош га-Шана.

Добавим, в МВД Украины рассказали о правилах эпидбезопасности, которых необходимо будет придерживаться хасидам во время празднований.