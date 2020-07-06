Пограничники объяснили, почему украинских туристов пустили на самолет в Грецию

Фото: туристы (facebook.com airportkiev)

Украинские пограничники не контролируют цель выезда граждан за границу

Украинцы должны сами изучать условия въезда в страну, в которую они следуют. Определенная ответственность за перевозку туристов в Афины лежит также на авиаперевозчике, который должен изучать какую категорию граждан перевозит.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, украинские пограничники не контролируют цель выезда граждан за границу, ведь запрета на выезд украинцев нет.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему пограничники не поинтересовались, почему граждане едут в страну, в которую запрещен въезд, в ГПСУ объяснили, что должны только проверять документы.

"По законодательству, нет ограничений для выезда украинцев. Наши граждане могут свободно пересекать границу, имея все необходимые документы. Пограничники не проверяют цель выезда наших граждан за пределы Украины. Это спрашивают пограничники той страны, в которую едут наши граждане. Украинские пограничники спрашивают о цели поездки только у иностранцев", - пояснил Демченко.

Пограничники отмечают, что граждане должны сами изучить, пропустят их в страну, в которую они едут отдыхать.

"Гражданам нужно изучить условия въезда в ту страну, в которую они следуют. В таком случае (по ситуации с туристами в Афинах, - ред.) также есть определенная ответственность и авиаперевозчика. Он должен изучать категорию граждан, которую перевозит. Есть ли основания въезда этой категории граждан в ту страну", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что консулы работают над тем, чтобы 17 украинцев, которые находятся в аэропорту Афин, предоставили возможность проживания в гостинице; в МИД планируют вернуть туристов в Украину 7 июля.

Как писало РБК-Украина, 17 украинских туристов, в том числе детей, не пропустили через греческую границу в аэропорту Афин и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта.

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Автор: Анастасия Светлевская