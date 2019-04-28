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Прикордонники напередодні Великодня не пустили в Україну 225 осіб

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 12:13
Прикордонники напередодні Великодня не пустили в Україну 225 осіб
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього за добу прикордонники пропустили майже 260 тисяч осіб і 50 тисяч транспортних засобів

Українські прикордонники за минулу добу, 27 квітня, відмовили у пропуску на територію країни 225 особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Наголошується, що всього за добу пропустили майже 260 тис. осіб, 50 тис. транспортних засобів. Під час заходів прикордонного контролю відмовлено у пропуску в Україну 225 особам, у тому числі 32 громадянам РФ.

Напередодні великодніх та поминальних днів прикордонники підготувалися до можливого збільшення пасажиро-транспортного потоку через кордон, лінію розмежування і адміністративний кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 20 тисяч поліцейських до ранку, 28 квітня, забезпечували безпеку в місцях проведення масових заходів та богослужінь.

Зазначимо, що з суботи, 27 квітня, на великодні свята поліція переходить у посилений режим роботи. Повідомлялося, що безпека на великодні свята буде забезпечувати близько 21 тис. правоохоронців. Правоохоронці посилять заходи безпеки поблизу культових споруд на період релігійних свят та поминальних днів, протипожежної безпеки, а також безпеки на автошляхах.

За словами голови Національної поліції Олександра Фацевича, з 27 квітня на період святкування Великодня, травневих свят та поминальних днів підрозділи поліції переходять на посилений варіант несення служби. Органи поліції мають забезпечити обстеження релігійних споруд. Патрулі також нестимуть службу поблизу місць відпочинку громадян, особливо у лісопаркових зон, щоб не допустити пожеж.

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