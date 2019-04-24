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Прикордонники з початку року не пустили в Україну 2,8 тис. росіян

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 13:13
Прикордонники з початку року не пустили в Україну 2,8 тис. росіян
Ілюстративне фото (УНІАН)

За 5 років потік росіян в Україну зменшився втричі

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з початку 2019 року не пропустили в Україну понад 2,8 тис. громадян РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ. 

Як зазначив глава ДПСУ Петро Цигикал, потік людей з РФ, починаючи з 2014 року, зменшився майже утричі. І якщо у 2014-му в Україну протягом року в’їжджало майже 15 млн російських громадян, то вже в 2018-му - близько 5 млн.

"Цього року співробітники Державної прикордонної служби України не пропустили в нашу країну понад 2 тис. 800 осіб. Минулого - близько 10 тис.осіб", - зазначив Цигикал. 

Серед тих, хто перетинає кордон України та РФ зараз, в основному, спортсмени, артисти, бізнесмени, люди, у яких в Україні живуть родичі.

Наразі громадяни Росії можуть проїжджати через встановлені міждержавні та міжнародні пункти пропуску тільки за закордонними паспортами.

РБК-Україна писало, що у Харківській області у пункті пропуску "Гоптівка”" до українських прикордонників звернулись двоє громадян РФ, які попросили політичного притулку в Україні. 

Раніше повідомлялося, що співпробітники Державної прикордонної служби не пропустили на територію України близько 1650 громадян Росії за період дії воєнного стану в десяти областях - з 26 листопада по 26 грудня 2018 року. 

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