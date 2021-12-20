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Пограничники будут сбивать дроны-нарушители без предупреждения, - ГПСУ

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 19:15
Пограничники будут сбивать дроны-нарушители без предупреждения, - ГПСУ Фото: пограничники будут сбивать дроны-нарушители без предупреждения (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские пограничники получили право сбивать и перехватывать без предупреждения дроны-нарушители. В ближайшее время ведомство начнет работу по закупке средств, которые будут позволять это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

По информации начальника управления организации пограничной службы Сергея Вороного, с помощью дронов нарушители в основном переправляют контрабандные сигареты, но не исключено, что беспилотники могут использоваться и для других незаконных целей.

В связи с этим ГПСУ инициировала ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые были поддержаны высшими органами власти.

В частности, на днях вступили в силу изменения в закон "О Государственной пограничной службе Украины", которым, в частности, разрешили сотрудникам ГПСУ применять против дронов-нарушителей оружие и спецсредства.

"Хочу подчеркнуть, что в данном случае оружие применяется без предупреждения",- заявил он Сергей вороной.

Напомним, закон Украины о применении оружия пограничниками в среду, 15 декабря, вступил в силу.

Добавим, в ноябре соответствующий законопроект Верховная рада приняла во втором чтении и в целом. "За" проголосовали 271 народный депутат.

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