Пограничники будут сбивать дроны-нарушители без предупреждения, - ГПСУ
Украинские пограничники получили право сбивать и перехватывать без предупреждения дроны-нарушители. В ближайшее время ведомство начнет работу по закупке средств, которые будут позволять это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.
По информации начальника управления организации пограничной службы Сергея Вороного, с помощью дронов нарушители в основном переправляют контрабандные сигареты, но не исключено, что беспилотники могут использоваться и для других незаконных целей.
В связи с этим ГПСУ инициировала ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые были поддержаны высшими органами власти.
В частности, на днях вступили в силу изменения в закон "О Государственной пограничной службе Украины", которым, в частности, разрешили сотрудникам ГПСУ применять против дронов-нарушителей оружие и спецсредства.
"Хочу подчеркнуть, что в данном случае оружие применяется без предупреждения",- заявил он Сергей вороной.
Напомним, закон Украины о применении оружия пограничниками в среду, 15 декабря, вступил в силу.
Добавим, в ноябре соответствующий законопроект Верховная рада приняла во втором чтении и в целом. "За" проголосовали 271 народный депутат.