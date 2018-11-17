Пограничник, на которого совершили наезд автомобилем, скончался в больнице

Фото: автомобиль, которым наехали на пограничника (facebook.com/oleh.slobodyan)

Пограничник скончался не приходя в сознание

Пограничник Вадим Березенский, на которого совершили наезд автомобилем, скончался в больнице не приходя в сознание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Час назад от полученных травм в больнице, не приходя в сознание скончался начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что врачи провели операцию пограничнику, на которого в Закарпатской области наехали контрабандисты.

Ранее, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что пограничник находился без сознания и врачи долгое время не могли решиться на операцию.

Слободян добавил, что сейчас установлена ​​личность человека, который наехал на пограничника. Им оказался местный житель, причастный к контрабанде сигарет, сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

Ночью 16 ноября украинские и румынские пограничники проводили совместную спецоперацию, в ходе которой были задержаны двое контрабандистов сигарет. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц. Недалеко от реки Тиса на участке отдела "Деловое" пограничники задержали мужчину в гидрокостюме с большой суммой денег. Во время обыска другой контрабандист на автомобиле сбил начальника отдела "Деловое". В результате офицер получил тяжелые травмы.