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Пограничная служба получит 20 патрульных катеров, - Аваков

Новости » Политика    08.10.2019 - 16:01
Пограничная служба получит 20 патрульных катеров, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Аваков подчеркнул, что аннексия Крыма лишила ГПСУ части техники

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Государственная пограничная служба получит 20 новых патрульных катеров в последующие три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма лишила пограничную службу части техники.

"МВД уже в ближайшие три года планирует обеспечить пограничное ведомство 20 новейшими патрульными катерами. 25% этих кораблей будет построено в Украине, по современным технологиям судостроения", - указано в сообщении.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков анонсировал изменение системы штрафов за превышение скорости в 2020 году. В частности, по словам министра, ведомство планирует разработать ряд соответствующих законодательных инициатив.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины ведет переговоры с Францией о закупке у Парижа патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины.

Добавим также, в конце июля анонсировалось, что Соединенные Штаты Америки будут способствовать развитию корабельно-катерного состава Государственной пограничной службы Украины, а именно передадут ведомству два катера.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныпограничникиАрсен Аваков
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