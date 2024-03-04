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"Погоня" на кордоні. Двох українців спіймали при спробі втечі до Румунії

Понеділок 04 березня 2024 19:48
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"Погоня" на кордоні. Двох українців спіймали при спробі втечі до Румунії Ілюстративне фото: двох українців упіймали при спробі втечі до Румунії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники затримали військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися втекти до Румунії. Їх наздоганяли за допомогою автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Як зазначили у ДПСУ, прикордонний наряд зупинив двох "мандрівників" за 600 метрів від кордону. Ними виявилися мешканці Чернівецької та Полтавської областей, які бігли полем у бік Румунії.

На порушників склали протоколи за адміністративні правопорушення.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів оголосили мобілізацію та запровадили воєнний стан.

Згідно з нормами, військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. На цьому тлі по всій країні було організовано незаконні схеми виїзду.

Нещодавно на Закарпатті прикордонники виявили двох харків'ян, які мали намір незаконно потрапити до Румунії. Вони придумали легенду про "похорон бабусі".

Також прикордонники Чернівецької області посилили режимні обмеження в регіоні через зростання спроб незаконного перетину кордону.

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Румунія ДПСУ Виїзд за кордон Мобілізація в Україні
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