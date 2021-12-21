Не из-за погоды. УЗ сообщает о задержке поездов: в чем причина

Сообщается, что почти на три часа отстает от графика поезд №96 Киев - Рахов; на полтора часа - поезда 125 Рахов - Николаев, №15 Харьков - Рахов и №7/8 Киев - Черновцы; на 40 минут - поезд № 701 Черновцы - Львов.

"Эти задержки связаны с ликвидацией последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын - Букачевцы. В результате инцидента никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь с 20 на 21 декабря на переезде возле вокзала в Ивано-Франковске. В частности, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в переездное ограждение. В результате получили травмы сам водитель и три пассажира. Они госпитализированы.

Кроме того, "Укрзализныця" задействовала все силы для расчистки от снега вокзалов, станций, путей и платформ.