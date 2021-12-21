UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не из-за погоды. УЗ сообщает о задержке поездов: в чем причина

Автор: Юлия Бойко

Непогода в Украине не повлияла на движение поездов. На данный момент от графика отстают пять поездов, но это связано с возгоранием локомотива на перегоне Бурштын - Букачевцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Сообщается, что почти на три часа отстает от графика поезд №96 Киев - Рахов; на полтора часа - поезда 125 Рахов - Николаев, №15 Харьков - Рахов и №7/8 Киев - Черновцы; на 40 минут - поезд № 701 Черновцы - Львов.

"Эти задержки связаны с ликвидацией последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын - Букачевцы. В результате инцидента никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь с 20 на 21 декабря на переезде возле вокзала в Ивано-Франковске. В частности, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в переездное ограждение. В результате получили травмы сам водитель и три пассажира. Они госпитализированы.

Кроме того, "Укрзализныця" задействовала все силы для расчистки от снега вокзалов, станций, путей и платформ.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области из-за снегопада на трассе застрял автобус с пассажирами.

До этого спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к сбоям в работе транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця