На погоду вплине антициклон Elvira. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

У четвер, 6 лютого, потужний антициклон Elvira з центром над Північним морем зумовить суху погоду практично в усій Європі. В Україні переважатиме погода без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Діденко уточнила, що завтра невеликі опади у вигляді снігу можливі у західних областях. Також у Криму можливий сніг і мокрий сніг.

Температура повітря в Україні найближчої ночі очікується від -3 градусів до -8 градусів. А ось завтра вдень очікується від -3 градусів, до +2 градусів. Синоптик попередила, що на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям та пішоходам необхідно бути уважніше.

Вітер східного напрямку, помірний, на півдні та сході України можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві 6-го лютого опади малоймовірні, але на дорогах очікується ожеледиця. Вночі температура очікується від -2 до -4 градусів. А вдень близько нуля.

