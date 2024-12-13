Погодні умови обмежують використання авіації РФ, сприяючи ЗСУ біля Покровська, - розвідка Естонії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд естонської розвідки, який наводить ERR.

Як зазначили у відомстві, наразі у росіян основним залишається Покровсько-Курахівський напрямок. Там вони мають просування завдяки піхотним наступам.

У розвідці Естонії звернули увагу, що тільки на Покровському напрямку за два тижні загинуло близько 3000 осіб. За оцінками, ці цифри продовжують зростати в міру наближення до Покровська.

Водночас ЗСУ змогли відбити атаки росіян вздовж річки Сухі Яли на південь від Курахового. Упродовж усього тижня вони витримували атаки з боку Росії, яка намагалася оточити цей район із півночі та з півдня.

Окрім цього естонська розвідка зауважила, що несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку. Адже використання росіянами авіації та важкої техніки ускладнене. Це своєю чергою ускладнює задіяти весь бойовий потенціал одночасно.

Попри те, РФ має повільне просування на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні. У зв'язку з цим Росія збільшує тиск на українські війська, розташовані в Курській області.

ЗСУ також супроводжує успіх на Куп'янському напрямку, де було знищено два плацдарми, що виникли під час форсування річки Оскіл. Україна продовжує завдавати систематичних ударів по російській військовій інфраструктурі в глибині країни. Вона використовує зброю, отриману від союзників, і власні розроблені системи.

Ситуація на фронті на Покровському напрямку

Раніше повідомлялось, що на цьому напрямку сконцентровано понад 70 тисяч російських військових. Попри це президент Володимир Зеленський заявляв про додаткове посилення оборони на цій ділянці.

Також ЗМІ писали, що росіяни можуть готувати наступ на Покровськ у Донецькій області. Ця операція може бути кульмінацією наступальної операції росіян на цьому напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вже декілька місяців Покровський напрямок залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Втрати РФ там стабільно високі.