Погодные условия ограничивают использование авиации РФ, способствуя ВСУ возле Покровска, - разведка Эстонии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эстонской разведки, который приводит ERR .

Как отметили в ведомстве, сейчас у россиян основным остается Покровско-Кураховское направление. Там они имеют продвижение благодаря пехотным наступлениям.

В разведке Эстонии обратили внимание, что только на Покровском направлении за две недели погибло около 3000 человек. По оценкам, эти цифры продолжают расти по мере приближения к Покровску.

В то же время ВСУ смогли отбить атаки россиян вдоль реки Сухие Ялы к югу от Курахово. В течение всей недели они выдерживали атаки со стороны России, которая пыталась окружить этот район с севера и с юга.

Кроме этого эстонская разведка отметила, что неблагоприятные погодные условия в определенной степени играют украинским силам на руку. Ведь использование россиянами авиации и тяжелой техники затруднено. Это в свою очередь затрудняет задействовать весь боевой потенциал одновременно.

Несмотря на то, РФ имеет медленное продвижение на Покровском направлении, им не удалось достичь желаемого прорыва на оперативном уровне. В связи с этим Россия увеличивает давление на украинские войска, расположенные в Курской области.

ВСУ также сопутствует успех на Купянском направлении, где были уничтожены два плацдарма, возникшие во время форсирования реки Оскол. Украина продолжает наносить систематические удары по российской военной инфраструктуре в глубине страны. Она использует оружие, полученное от союзников, и собственные разработанные системы.

Ситуация на фронте на Покровском направлении

Ранее сообщалось, что на этом направлении сконцентрировано более 70 тысяч российских военных. Несмотря на это президент Владимир Зеленский заявлял о дополнительном усилении обороны на этом участке.

Также СМИ писали, что россияне могут готовить наступление на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на этом направлении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже несколько месяцев Покровское направление остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Потери РФ там стабильно высокие.