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Погодився на дві. Ветеран "Інтера" показово покепкував із Холанда в Лізі чемпіонів: відео

Фото: Франческо Ачербі та Ерлінг Холанд провели індивідуальний поєдинок (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Головним хайлайтом нульової нічиєї англійського "Манчестер Сіті" з міланським "Інтером" стала розмова нападника Ерлінга Холанда та оборонця Франческо Ачербі після фінального свистка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football on TNT Sports.

Норвезький бомбардир підійшов потиснути руку італійського центрбека після завершення зустрічі. Між суперниками на полі відбувся кумедний діалог.

Холанд запитав Ачербі, чи той хоче обмінятися футболками. 36-річний оборонець дотепно відповів, що візьме хіба що дві. Форвард не відразу зрозумів жарт ветерана, а потім розлютився після уточнення італійця.

Холанд: Хочеш обмінятися футболками?

Ачербі: Хіба що на дві, бо ти не можеш забити в двох матчах проти мене.

Холанд: У двох?

Ачербі: Ти вже забув про фінал Ліги чемпіонів?

Холанд: Відвали!

 

 

 

Поєдинок основного раунду турніру став рімейком фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/23. Тоді "містяни" протистояли "Інтеру" в Стамбулі. Ачербі з одноклубниками не дозволив відзначитися Холанду, але "Манчестер Сіті" здобув трофей завдяки голу Родрі в другому таймі.

Хто такий Франческо Ачербі

Уродженець Ломбардії, вихованець "Павії". У складі рідної команди дебютував у Серії C1 в сезоні 2005/06.

До Серії A дістався транзитом через "Ренате" та "Реджину" перед кампанією 2011/12. Тоді захищав кольори веронського "К'єво", а потім не зміг закріпитися в складі "Мілана". Пізніше провів 5 сезонів за "Сассуоло" та ще чотири – в лавах римського "Лаціо".

До табору "Інтера" поповнив перед сезоном 2022/23. Здобув із "нерадзуррі" Скудетто, Кубок і два Суперкубка Італії. У складі збірної Італії тріумфував на Євро-2020 та двічі фінішував третім у Лізі націй.

До слова, напередодні "Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" з нереалізованим пенальті.

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