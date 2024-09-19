Погодився на дві. Ветеран "Інтера" показово покепкував із Холанда в Лізі чемпіонів: відео

Норвезький бомбардир підійшов потиснути руку італійського центрбека після завершення зустрічі. Між суперниками на полі відбувся кумедний діалог.

Холанд запитав Ачербі, чи той хоче обмінятися футболками. 36-річний оборонець дотепно відповів, що візьме хіба що дві. Форвард не відразу зрозумів жарт ветерана, а потім розлютився після уточнення італійця.

Холанд: Хочеш обмінятися футболками?

Ачербі: Хіба що на дві, бо ти не можеш забити в двох матчах проти мене.

Холанд: У двох?

Ачербі: Ти вже забув про фінал Ліги чемпіонів?

Холанд: Відвали!

Поєдинок основного раунду турніру став рімейком фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/23. Тоді "містяни" протистояли "Інтеру" в Стамбулі. Ачербі з одноклубниками не дозволив відзначитися Холанду, але "Манчестер Сіті" здобув трофей завдяки голу Родрі в другому таймі.

Хто такий Франческо Ачербі

Уродженець Ломбардії, вихованець "Павії". У складі рідної команди дебютував у Серії C1 в сезоні 2005/06.

До Серії A дістався транзитом через "Ренате" та "Реджину" перед кампанією 2011/12. Тоді захищав кольори веронського "К'єво", а потім не зміг закріпитися в складі "Мілана". Пізніше провів 5 сезонів за "Сассуоло" та ще чотири – в лавах римського "Лаціо".

До табору "Інтера" поповнив перед сезоном 2022/23. Здобув із "нерадзуррі" Скудетто, Кубок і два Суперкубка Італії. У складі збірної Італії тріумфував на Євро-2020 та двічі фінішував третім у Лізі націй.