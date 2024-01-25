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Погода знову зіпсується, але є нюанс. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що сьогодні в Карпатах захурделить, а на більшості території України будуть опади у вигляді мокрого снігу, вдень буде досить тепло, до +4 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В Україні, крім півдня, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у східних областях подекуди ожеледь", - розповіли синоптики.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій, вночі місцями і у північних областях пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

У Карпатах сніг, хуртовина, пориви вітру 19-24 м/с; температура протягом доби 0-5° морозу.

Коли прийде похолодання та потепління?

Найближчими днями в Україні переважно тепло та з опадами, з 28 січня очікується похолодання, а з 2 лютого знову потепління.

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

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